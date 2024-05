Enchentes no RS: Times do futebol brasileiro se unem para arrecadar doações

Os clubes do futebol brasileiro se uniram para arrecadar doações para a população do Rio Grande do Sul que está sofrendo com as fortes chuvas.

O que aconteceu

Equipes da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro estão empenhadas em ajudar as vítimas das enchentes no Sul. As ações viriam entre leilões de camisas, pontos de arrecadação de doações e divulgação de entidades que estão trabalhando no RS.

A CBF determinou o adiamento de todos os jogos dos clubes gaúchos até 27 de maio. Internacional, Grêmio e Juventude disputam a Série A.

Ao todo, 147 óbitos foram confirmados até a noite do domingo (12). Há 806 feridos e 127 desaparecidos, segundo boletim da Defesa Civil.

Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas no RS. Mais de 530 mil estão desalojadas e outras 80 mil foram acolhidas em abrigos. Ao todo, 447 dos 497 municípios gaúchos sofreram com o impacto das chuvas.

Atlético-MG

Quase 37 mil pessoas lotaram a Arena MRV neste sábado (11) para acompanhar o treino aberto do Atlético-MG para arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Ao todo, 36.871 ingressos foram vendidos, e o clube arrecadou R$ 666.090,00. As entradas custaram entre R$ 10 e R$ 20.

Fortaleza

Antes da bola rolar no jogo contra o Botafogo neste domingo (12), os jogadores do Fortaleza entraram em campo realizando uma ação em apoio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. No uniforme, a chave pix da CUFA Brasil também foi estampada para arrecadar doações.

O Bem Tricolor, movimento de ação social do Fortaleza, disponibilizou pontos de arrecadação de alimentos não-perecíveis em frente ao setor Premium e ao Portão F da Arena.

Palmeiras

O avião particular da presidente Leila Pereira, do Palmeiras, foi carregado com 2,5 toneladas de doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A aeronave voltará com animais resgatados e poderá fazer outras viagens. A mandatária alviverde afirmou que "o nosso avião fará quantas viagens forem necessárias".

O Palmeiras anunciou que doará toda a renda líquida da partida contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, partida realizada no último domingo (12). O alviverde paulista também jogou com um QR Code na camisa em dois jogos — contra o Liverpool-URU e contra o Furacão — para arrecadar doações.

Corinthians

O Parque São Jorge e a Neo Química Arena tiveram pontos de coleta para doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, as camisas usadas pelo time masculino no confronto contra o Flamengo serão leiloadas para angariar recursos aos gaúchos.

A campanha "Time do povo pelo povo gaúcho" e aconteceu terça (7) a domingo (12) no Parque São Jorge. Já no estádio do Corinthians, a primeira ação foi no domingo, dia do clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão Feminino.

São Paulo

A PromoTricolor, lançada na última semana, é mais uma forma de o São Paulo arrecadar fundos que serão revertidos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A fatia da renda arrecadada na primeira semana da ação, que ficaria com o clube, será doada.

O presidente Julio Casares anunciou que o clube arrecadou R$ 747 mil com o leilão do letreiro que formava o nome de Cícero Pompeu de Toledo no Morumbis e que o valor todo foi destinado às vítimas.

Flamengo

Na partida contra o Corinthians, pela 6ª rodada do Brasileirão, o Flamengo troou o seu patrocínio master na camisa por uma chave pix de ajuda o Rio Grande do Sul.

O clube também promoveu uma ação em conjunto com o técnico Tite — nascido em Caxias do Sul —, convocando a torcida para colaborar com doações às vítimas.

Vasco

Em uma ação para ajudar o Rio Grande do Sul, o Vasco leiloará 23 camisas com o intuito é levantar recursos financeiros para o apoio às vítimas. Os lances serão computados entre os dias 12 a 16 de maio.

O Gigante da Colina também está recebendo doações em São Januário e nas lojas do clube, que serão transportadas ao RS em parceria com a Ação da Cidadania.

Botafogo

O Botafogo disponibilizou seus espaços para serem pontos de coletas. O clube está recebendo donativos em General Severiano e na sede de remo da Lagoa.

As doações recolhidas serão levadas ao Rio Grande do Sul pela Força Aérea Brasileira (FAB). O clube também faz campanha interna, com sócios, colaboradores e atletas, para arrecadar donativos.

Atlético-GO

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que o clube vai doar toda a renda do jogo do último domingo (12), contra o Cruzeiro, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Cruzeiro

As camisas utilizadas durante a partida contra o Alianza, pela Copa Sul-Americana, serão autografadas e leiloadas pela equipe celeste em uma ação em prol das vítimas das fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul.

Athletico-PR

O Athletico Paranaense arrecadou de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O drive-thru solidário da Ligga Arena foi realizado nas últimas terça (7) e quarta-feira (8).

Na partida contra o Vasco, no dia 5 de mais, foram arrecadados cerca de cinco toneladas de alimentos não perecíveis e dois mil litros de água, além de produtos de higiene e de limpeza.

Sport

O Sport reverterá parte da renda do jogo contra o Brusque em doações para o Rio Grande do Sul. A partida foi realizada no último sábado (11), pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Todo o valor arrecadado no setor norte inferior será repassado para a ONG Rede Muda Mundo, que está à frente da ação Juntos pelo Rio Grande do Sul.

Santos

O Santos se uniu à FPF (Federação Paulista de Futebol) usou o patch #JuntosPeloRS nas camisas, que serão leiloadas posteriormente. Todos os recursos serão destinados aos gaúchos. O Peixe também divulgou pontos para coletas de doação, tanto na sede social do clube, como em suas lojas oficiais.

O clube protocolou um requerimento pedindo ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) a antecipação da liberação parcial da Vila Belmiro a fim de doar toda a renda do jogo contra o Brusque, no dia 19, às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Bahia

O Bahia vai leiloar as camisas usadas pelos jogadores durante a partida contra o Bragantino. O dinheiro será doado para ajudar as vítimas da chuva no Rio Grande do Sul. O uniforme do jogo contou um QR Code estampado nas mangas para concentrar doações.

Vitória

O Vitória divulgou a campanha de arrecadação "Leão Solidário", em que 10% do valor doado por cada torcedor será revertido em desconto na aquisição ou renovação do plano de sócios do clube.

As camisas dos jogadores do Vitória usadas na partida contra o Vasco foram autografadas e serão leiloadas.

Criciúma

O Criciúma arrecadou 370 toneladas de doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira (10), três carretas e três caminhões carregados de mantimentos foram enviados para Porto Alegre, Osório, Novo Hamburgo e São Leopoldo.

A carga incluiu água mineral, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, fraldas, rações, cestas básicas, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, vestuário adulto e infantil, além de sapatos.