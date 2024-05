Bento é o goleiro que mais defendeu pênaltis nas últimas duas edições do Brasileirão

Bento defendeu um pênalti batido por Raphael Veiga durante a vitória do Athletico-PR sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro foi quem mais defendeu penalidades máximas nas últimas duas edições da competição.

Quando a partida ainda estava empatada, Bento derrubou Endrick dentro da área e o juiz anotou o pênalti. Veiga bateu, mas o goleiro acertou o canto e fez a defesa. Minutos depois o Athletico-PR abriu o placar.

De acordo com o Sofascore, em sete pênaltis batidos contra sua meta, Bento defendeu três, com uma taxa de 43% de eficiência.

Além disso, em 39 jogos de Campeonato Brasileiro, o goleiro do Furacão realizou 123 defesas, defendeu 75% das finalizações que sofreu, passou 13 jogos sem ser vazado e tomou 40 gols.

As boas atuações renderam convocações para a Seleção Brasileira. Na última sexta-feira, Bento foi chamado por Dorival Júnior para disputar a Copa América em junho, nos Estados Unidos.

O Atlhetico-PR é o líder do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, mesma quantidade do Bahia, mas que leva desvantagem no saldo de gols.

O clube paranaense volta a campo pelo Brasileirão no sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza. Antes disso, o Athletico-PR tem compromisso pela Copa Sul-Americana e recebe o Danubio, do Uruguai, nesta quarta-feira, às 19 horas.

Uma vitória sobre o time uruguaio confirma a 1ª posição do grupo E, para o Furacão.