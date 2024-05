Ancelotti ainda não definiu o goleiro do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti revelou que ainda não sabe quem será o goleiro titular da equipe espanhola na final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund.

"Vou escolher o goleiro para a final uma semana antes. Penso como todo mundo. Lunin teve uma temporada fantástica e nos ajudou muito. Courtois é o melhor goleiro do mundo se estiver no seu nível. Ele não jogou nove meses e está de volta. Também queremos dar ao Kepa a oportunidade de jogar, mas não é fácil.", disse.

O principal goleiro do Real Madrid é Thibaut Courtois. Porém, o jogador belga se lesionou antes do início da temporada e ficou nove meses sem atuar. O atleta de 32 anos só voltou a jogar contra o Cádiz, no dia 4 de maio.

Para o lugar de Courtois, a diretoria contratou Kepa Arrizabalaga, ex-Chelsea. O espanhol, porém, não correspondeu às expectativas e foi para o banco. Assim, o ucraniano Andriy Lunin assumiu a titularidade e teve atuações decisivas na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol.

Agora, Courtois está de volta e pode ganhar minutos nesta terça-feira, contra o Alavés, pela 36ª rodada de La Liga, para tentar buscar a sua melhor forma para a final da Champions.

A decisão contra o Borussia Dortmund está marcada para o dia 1º de junho, às 16 horas (de Brasília), em Wembley.