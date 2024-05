Rony diz estar feliz no Palmeiras e dispara contra 'mentiras' sobre crise

O atacante Rony negou qualquer descontentamento ou existência de "crise" no Palmeiras por ter menos minutos em campo nesta temporada. Em nota publicada nesta segunda-feira (13) em suas redes sociais, o camisa 10 afirmou que respeita das decisões da comissão técnica e jamais reclamou por não jogar.

Uma das piores covardias do ser humano é mentir para prejudicar o outro. Pior ainda é ter que dar holofote e gastar energia para desmentir. Rony, no Instagram

Em respeito ao clube, meus companheiros e a verdadeira torcida palmeirense, digo que jamais falei com algum jornalista, muito menos reclamei por jogar ou não.

É óbvio que todos querem estar em campo, mas respeito e sempre vou respeitar as decisões, pois tenho muito orgulho em vestir essa camisa e sou feliz aqui.

Ninguém é obrigado a gostar de mim, mas não criem falsas notícias. Peço apenas que respeitem o quanto lutei para alcançar a admiração da maioria da torcida do Palmeiras. Não serão vocês que vão estragar minha história. Que Deus os abençoe.

Entenda o caso

A manifestação de Rony acontece após o jornalista João Paulo Cappellanes, da Band, afirmar que alguns jogadores estariam insatisfeitos com Abel Ferreira. Segundo Cappellanes, o atacante seria um dos nomes que não estariam contentes por perder posição no time titular.

Apesar do brilhante trabalho do Abel Ferreira, alguns jogadores do Palmeiras estão insatisfeitos e eu posso falar tranquilamente o nome de alguns jogadores. [...] Casos do próprio Rony, que acabou fazendo gol ontem (2). Porque o Rony, para muita gente que eu conversei dentro e fora do Palmeiras, é um jogador que perdeu a posição. Para muita gente falta meritocracia e faltou conversa com Rony, Luan, Veiga, Gabriel Menino, entre outros jogadores. João Paulo Cappellanes, no programa "Jogo Aberto", da Band, no dia 3 de maio

Já André Hernan, colunista do UOL, afirmou que o camisa 10 estaria chateado com as críticas que vem recebendo e pediria para deixar o Palmeiras. Segundo o colunista, o atacante gostaria de ser negociado no meio do ano.