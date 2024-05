Palmeiras começa preparação para confronto com o Del Valle pela Libertadores

Nesta segunda-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e começou a preparação para o confronto com o Independiente del Valle, pela quinta rodada da Libertadores. A equipe busca se recuperar da derrota frente ao Athletico-PR, por 2 a 0, pelo Brasileirão, na Arena Barueri.

Como de costume, os titulares do último duelo seguiram cronograma de trabalhos regenerativos no centro de excelência. O restante do elenco, por sua vez, disputou um coletivo em campo reduzido com participação de jovens do grupo de apoio da base.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira não deve contar com Bruno Rodrigues e Dudu, em processo de recuperação de cirurgias no joelho direito. Aníbal Moreno, com um trauma no olho direito, é outro que deve seguir como baixa.

O elenco fecha a preparação para o duelo nesta terça-feira, na Academia de Futebol. O confronto está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Allianz Parque.

Para garantir a classificação e a liderança do Grupo F, o Palmeiras precisa apenas de um empate. Com seis pontos, o Verdão está à frente de Independiente del Valle (4), San Lorenzo (4) e Liverpool (4).