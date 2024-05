PVC: quantas vezes mais o Palmeiras jogará em Barueri em 2024

O colunista Paulo Vinícius Coelho informou no De Primeira quantas vezes mais o Palmeiras terá de sair do Allianz Parque no Brasileirão.

O Palmeiras precisará mandar jogos longe de casa mais duas vezes no campeonato. PVC explicou o contrato com a WTorre e destacou a falta de diálogo entre as partes.

São quatro datas de show. Esse é um ponto que eu acho bem importante, este ano são quatro shows, o Palmeiras vai sair mais duas vezes do Allianz Parque — contra o Vasco e depois dia 25 de outubro. Só que jogou cinco partidas em Barueri, sem contar esses dois do Brasileiro, Internacional e Athletico-PR.

Por quê? Porque não existe nenhum entrosamento entre a diretoria do Palmeiras que tornou um caso de polícia, abrindo um inquérito por apropriação indébita, e em contraponto, se você dissesse em outubro 'tem um problema no gramado' em vez de esperar o Abel dizer que tinha miçanga depois do show da Taylor Swift, dizer que tem um problema no gramado desde setembro, você teria parado o gramado em dezembro depois do show do Titãs e você teria 35 dias para recuperar o gramado. Então, uma parte do problema é o diálogo. Uma parte é insolúvel, o contrato, que é bom para o Palmeiras, prevê que o Palmeiras sai do seu estádio, não precisa ser para Barueri, quando tem show. Paulo Vinícius Coelho

