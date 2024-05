No aniversário do clube, Vitória lança camisa em homenagem ao ano histórico de 1999

Nesta segunda-feira, o Vitória comemora seu 125º aniversário. Para celebrar a data, o time está lançando um novo uniforme retrô. O modelo faz parte da linha Reviver da Volt Sport, que tem como objetivo fazer uma releitura de camisas históricas das instituições.

O manto homenageia o consagrado ano de 1999 do clube. Na época, além da celebração do aniversário de 450 anos da cidade de Salvador, capital baiana, o Vitória conquistou a Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e avançou até as semifinais do Campeonato Brasileiro. Trata-se de uma edição limitada, com 1899 unidades disponíveis, em referência ao ano de fundação do Vitória.

"É importante manter viva a história do clube. Sabemos o quanto essas camisas fazem sucesso entre os torcedores. Afinal, nem todos viveram aquela época e, muitas vezes, quem acompanhou o momento não conseguiu adquirir o uniforme. Por isso, essas releituras acabam tendo uma grande aderência. Além disso, é um lançamento importante para comemorar os 125 anos do Vitória, uma das instituições mais tradicionais do futebol brasileiro. Esperamos que o manto seja um ótimo presente para todos os rubro-negros", comenta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

1999, UM ANO PARA REVIVER ?! Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e uma campanha inesquecível no Brasileirão.

O ano do nosso centenário foi mágico e está eternizado.

Para celebrar os 125 anos do Rubro-Negro, chegou a REVIVER, um manto que traz detalhes originais numa releitura... pic.twitter.com/TtuENk2njF ? EC Vitória (@ECVitoria) May 13, 2024

A camisa possui os mesmos traços do modelo de 1999, no padrão tradicional rubro-negro, com as listras organizadas de forma horizontal e os detalhes brancos na gola e nas bordas das mangas. A diferença para a versão da época é que, ano ano histórico, havia uma faixa branca no centro do uniforme, homenageando os 450 anos de Salvador. Na releitura, essa particularidade se mantém, porém em alusão ao 125º aniversário do Vitória.

"É um orgulho imenso comemorar 125 anos do nosso clube. O Vitória é uma das entidades mais consagradas do futebol brasileiro, com títulos expressivos e uma das torcidas mais apaixonadas do país. O torcedor que viveu o ano de 1999 sabe o quanto foi especial para nós. Por isso, ficamos muito felizes em oferecer aos rubro-negros a oportunidade de adquirir essa camisa, que possui um significado gigantesco na nossa história", celebra Fábio Mota, presidente do Vitória.

A camisa está à venda nas lojas físicas do clube. O modelo chega ao mercado pelo valor de R$ 349,99 e será entregue em um kit especial, com uma caixa personalizada, além de um material impresso relembrando a trajetória daquele ano.