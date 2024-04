???????Marquinhos lamenta derrota do Fluminense para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

O Fluminense não se encontrou na Neo Química Arena e perdeu para o Corinthians por 3 a 0, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Marquinhos lamentou os deslizes que o clube carioca cometeu na partida.

"A gente sabia que ia ser um jogo difícil aqui, mas acho que as chances que eles tiveram foram em erros nossos. Agora é trabalhar para corrigir esses erros para não cometer mais e não sair com resultado adverso", afirmou.

Fim de jogo. Corinthians 3×0 Fluminense. O Fluminense volta a campo na quarta-feira, às 16h, contra o Sampaio Corrêa. pic.twitter.com/gLrxaap3qu ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 28, 2024

O Fluminense teve dificuldade para sair jogando e sofreu com a marcação forte do Corinthians. O rival paulista, assim, construiu o resultado com propriedade. No primeiro tempo, Wesley marcou duas vezes, enquanto que Cacá, no começo da etapa final, fez o terceiro.

Marquinhos finalizou dizendo que o Fluminense foi ao duelo com a intenção de somar os três pontos. "É complicado. No Campeonato Brasileiro qualquer ponto que deixa de somar é difícil. Não era o resultado que a gente esperava. A gente veio aqui para sair com os três pontos, mas, infelizmente, saímos derrotados, mas agora é levantar a cabeça e trabalhar porque tem uma excelente temporada pela frente."

O Fluminense continua com quatro pontos e está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca, agora, tem pela frente um duelo pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Flu enfrenta o Sampaio Corrêa, às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.