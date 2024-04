Cruzeiro bate Vitória por 3 a 1 em meio a rumores de venda da SAF

O Cruzeiro venceu o Vitória por 3 a 1, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

Os gols foram marcados por Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes para o Cruzeiro, enquanto o placar do Vitória saiu do zero após gol contra de Lucas Silva.

A vitória do Cruzeiro, que estava há três jogos sem vencer, ocorre em meio a negociações para a venda da SAF do clube. Ronaldo Fenômeno está em conversas avançadas para vender suas ações para Pedro Lourenço, dono de uma rede de supermercados e conselheiro da Raposa.

Como foi o jogo

No 1º tempo, o Cruzeiro apresentou maior volume de jogo diante de um Vitória acuado, mas os jogadores da Raposa pecaram na pontaria. Já o time baiano só conseguiu um ataque perigoso nos minutos finais da primeira etapa, e também errou na finalização, o que garantiu o 0 a 0 no intervalo.

A segunda etapa começou e o bate-papo dos técnicos no intervalo deve ter surtido efeito nos jogadores, pois em menos de 6 minutos do 2º tempo o jogo já estava 1 a 1.

Aos 5', Matheus Pereira aproveitou passe de Rafa Silva e, após disputa na grande área, abriu o placar para o Cruzeiro. Mas não deu nem tempo de a torcida celeste comemorar. Apenas 1 minuto depois, Osvaldo cruzou para a área do Cruzeiro e Lucas Silva mandou contra o próprio patrimônio, fazendo gol contra.

O Cruzeiro voltou a ficar na frente aos 12' do 2º tempo, com gol de Rafa Silva. A Raposa ampliou a vantagem aos 29' do 2º tempo, com Arthur Gomes fazendo o 3 a 1.

Gols e destaques

Na trave! Aos 21' do 1º tempo, o cruzeirense Matheus Pereira capricha em cobrança de falta cheia de veneno, a bola quica no gramado, toca na trave e o goleiro do Vitória consegue a defesa.

Na lua: em novo lance protagonizado por Matheus Pereira ainda no 1º tempo, o atacante do Cruzeiro arma um foguete de longa distância, mas erra o gol por muito.

1 x 0: Aos 4' do 2º tempo, Matheus Pereira inaugurou o placar no Mineirão para o Cruzeiro. Rafa Silva desviou um passe vindo da defesa e encontrou Matheus Pereira, que saiu na cara do gol. O camisa 10 é atrapalhado por Arthur Gomes, mas no meio da confusão, a bola sobrou de novo para o atacante empurrar para as redes.

1 x 1: Osvaldo, atacante do Vitória, desce pela direita e cruza para a área do Cruzeiro. Na tentativa de afastar de cabeça, Lucas Silva se abaixa e manda contra seu próprio patrimônio.

2 x 1: O Cruzeiro voltou a ficar na frente do placar aos 12' do 2º tempo. Rafa Silva mandou para as redes após boa jogada e cruzamento de Barreal.

3 x 1: Tabelinha esperta! O terceiro gol do Cruzeiro, aos 29' do 2º tempo, saiu após jogada trabalhada em velocidade pela esquerda. Arthur Gomes tabelou com Barreal, deixou o zagueiro Bruno Uvini na saudade e, da entrada da área, acertou um chute rasteirinho no canto direito do goleiro Lucas.

Ficha técnica

Cruzeiro 3 x 1 Vitória

Data: 28/04/2024

Local: Mineirão

Hora: 16h00 (de Brasília)

Árbirtro: Fábio Augusto Santos Sá Junior

Cartões amarelos: Zé Ivaldo (CRU), Papagaio (CRU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Matheus Pereira (CRU), aos 4' do 2º tempo (1-0); Lucas Silva (CRU, contra), aos 6' do 2º tempo (1-1); Rafa Silva (CRU), aos 12' do 2º tempo (2-1); Arthur Gomes (CRU), aos 28' do 2º tempo (3-1).

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital), Cifuentes (Barreal); Matheus Pereira (Neris), Rafa Silva (Papagaio), Arthur Gomes (João Pedro). Técnico: Fernando Seabra.

Vitória:Lucas Willians; Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Bruno Uvini, Zeca; Matheusinho (Daniel Junior), Luan (Léo), Willian Oliveira; Osvaldo (Janderson), Alerrandro (Léo Gamalho), Mateus Gonçalves (Jean Mota) . Técnico: Leo Condé.