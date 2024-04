Brasileiros marcam pelo Porto, mas Sporting busca empate no Português

O Sporting visitou o Porto neste domingo e empatou por 2 a 2, pelo Campeonato Português. Os gols dos donos da casa foram marcados pelos brasileiros Evanilson e Pepê. Do lado dos visitantes, o artilheiro sueco Viktor Gyokeres anotou duas vezes.

Com o empate, o Sporting lidera o torneio nacional com 81 pontos. O Porto ficou na terceira colocação, com 63 pontos. O Benfica, por sua vez, contabiliza 76 e é o vice-líder.

O próximo desafio do Sporting será às 14h (de Brasília) de sábado, quando recebe o Portimonense, pelo Campeonato Português. No mesmo dia, fora de casa, o Porto encara o Chaves, também pela competição nacional.

Aos 7 minutos de partida, o Porto aproveitou uma saída de bola errada do Sporting e abriu o placar em uma jogada 100% brasileira. Pepê recebeu e achou Evanílson livre dentro da área para marcar.

Aos 41 minutos, o lateral português Martim Fernandes construiu uma grande jogada e lançou Pepê. De dentro da área, o atacante chutou cruzado e ampliou o marcador para o Porto.

No fim da partida, com dois gols de Gyokeres, o Sporting conseguiu reagir. O primeiro foi de cabeça, aos 42 minutos, após cruzamento de Nuno Santos. No minuto seguinte, em um erro do Porto, Edwards achou o sueco livre na área para empatar.

Veja outros resultados deste domingo pelo Português:

Portimonense 0 x 2 Moreirense



Estoril 1 x 0 Famalicão