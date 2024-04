São Paulo derruba invencibilidade do Bragantino e chega à 3ª colocação no Brasileiro feminino

O São Paulo conquistou uma importante vitória neste domingo, sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, em Cotia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Dudinha e Letícia Alves balançaram as redes para o Tricolor. Letícia Teles marcou o gol da equipe de Bragança Paulista.

Com o resultado, o São Paulo acabou com a invencibilidade do Red Bull Bragantino, foi a 14 pontos e assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro feminino, ficando atrás somente do líder Corinthians, com 19, e do vice-líder Palmeiras, com 16 tentos. O time de Bragança Paulista, por sua vez, é o sexto colocado, com 12 pontos.

O jogo

O São Paulo precisou de apenas oito minutos para abrir o placar. Ariel levantou a bola na área, Camilinha aproveitou a falha da goleira adversária após tentar interceptar o cruzamento e tocou para Dudinha, que empurrou para o fundo das redes.

O Red Bull Bragantino, no entanto, reagiu aos 23 minutos. Letícia Teles ficou com a bola dentro da área após a defesa do São Paulo não conseguir afastar e bateu forte, vencendo a goleira Carlinha para empatar o jogo em Cotia.

Só que antes do intervalo o São Paulo retomou a vantagem no placar. Aos 44, Letícia Alves bateu de fora da área ao ficar com o rebote de uma cobrança de falta, marcando um bonito gol para ir ao intervalo com a vitória parcial.

No segundo tempo bastou às donas da casa administrarem a vantagem construída na etapa inicial para garantir a importante vitória no Campeonato Brasileiro, dando fim à invencibilidade do Red Bull Bragantino.