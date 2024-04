Goiás bate Ponte Preta em casa e vence pela primeira vez na Série B do Brasileiro

Neste domingo, no Estádio Hailé Pinheiro, o Goiás venceu a Ponte Preta por 3 a 0, em jogo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe mandante, assim, conseguiu sua primeira vitória na competição e a Macaca, por sua vez, ainda não triunfou.

Agora, o Goiás ocupa a quinta colocação da Série B, somando quatro pontos. A Ponte Preta, diante do revés, cai para a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, com apenas uma unidade contabilizada.

Pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Goiás volta aos gramados, nesta terça-feira, para encarar o Cuiabá, em casa, às 21h30 (de Brasília). Já a Ponte Preta, no dia 6 de maio, segunda-feira, enfrenta o Amazonas, às 20h, pela terceira rodada da Série B. A partida será disputada no Moisés Lucarelli, em Campinas.

A Ponte Preta desperdiçou chance da abrir o placar no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Jeferson Jeh não converteu um pênalti assinalado pela arbitragem.

Aos 31 minutos da primeira etapa, o Goiás inaugurou o marcador. Rafael Gava recebeu pela direita e cruzou com precisão para a grande área. Marcão, no segundo poste, mergulhou na pequena área para estufar as redes.

O Goiás voltou a marcar aos 17 minutos da etapa complementar. Em cobrança de falta pela direita, Rafael Gava cruzou para a área e o zagueiro Edson venceu a marcação pelo alto, cabeceando forte no canto, sem chances para Pedro Rocha.

Aos 28 minutos, o Esmeraldino ampliou sua vantagem. Thiago Galhardo fez bela jogada individual, invadiu a área e bateu em direção ao gol. Após pequeno desvio, o goleiro Pedro Rocha defendeu com os pés e a bola sobrou para Breno Herculano, que apenas tocou para o gol.