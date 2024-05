Palmeiras vence o Ibrachina e amplia vantagem na liderança do grupo no Paulista sub-20

O Palmeiras venceu o Ibrachina por 3 a 0, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Paulista sub-20. Os gols do jogo que aconteceu na Arena Ibrachina foram marcados por Riquelme Fillipi, Vitor Reis e David.

Com esse resultado, o Verdão chegou aos 19 pontos, na liderança do Grupo 11. As Crias da Academia estão invistas no torneio, com seis vitórias e um empate. O Ibrachina vem logo atrás, com 13 pontos somandos.

Na próxima rodada do Estadual, a equipe comandada por Lucas Andrade enfrenta a Portuguesa, no dia 3 de junho, às 15 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Paralelamente ao Paulista, o time sub-20 do Verdão disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Depois de golear o Bahia por 6 a 0, em Salvador, o Verdão encara o América-MG, na quarta-feira, às 15 horas, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

O Verdão abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Rafael Coutinho lançou Riquelme Fillipi em profundidade, o atacante levou a melhor sobre o goleiro balançou a rede. Aos nove minutos do segundo tempo, David cobrou escanteio e Vitor Reis marcou de cabeça. Dez minutos depois, David fez o terceiro para dar números finais à partida.