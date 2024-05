Barcelona pode buscar Thiago Alcântara para a comissão técnica de Hansi Flick

Com a chegada iminente do alemão Hansi Flick para o comando técnico do Barcelona, a equipe estaria em busca de Thiago Alcântara para compor sua comissão, como informa o jornal AS, da Espanha. O espanhol está em fim de contrato com o Liverpool e deve deixar a Inglaterra.

Ainda de acordo com os espanhóis, o dirigente português Deco, do Barcelona, está à procura de um profissional capaz de facilitar a comunicação entre o novo técnico alemão e os jogadores. Thiago se encaixa no perfil por ser espanhol, ex-jogador do Barcelona e ter trabalhado com Flick no Bayern de Munique.

O meia teria sido contatado pela equipe catalã, mas a exigência por se aposentar dos gramados aos 33 anos para se tornar auxiliar de Hansi Flick não teria o agradado. Ele preferiria exercer a função enquanto fosse jogador também.

Além de Thiago Alcântara, o Barça tem os espanhóis Javi Martínez e Marc Bartra como opções para a vaga requisitada.