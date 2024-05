Perto de chegar ao Palmeiras, Felipe Anderson recebe homenagem da Lazio antes de último jogo

O meia-atacante Felipe Anderson está perto de sua chegada ao Palmeiras. De pré-contrato assinado com o Verdão, o jogador de 31 anos vive seus últimos momentos pela Lazio. Neste domingo, ele faz seu último jogo pelo time italiano contra o Sassuolo, no encerramento do Campeonato Italiano.

Lazio e Sassulo se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico. Assim, Felipe Anderson poderá dar adeus ao clube diante de sua torcida. O clube italiano fez uma homenagem para o jogador, às vésperas de sua despedida. O vídeo está disponível nos canais oficiais da Lazio.

"Quero agradecer aos torcedores, foram anos incríveis. Peço desculpas se às vezes em algumas partidas as coisas não saíram como queríamos, mas sempre trabalhamos muito para dar o nosso melhor. Tentei fazer de tudo para deixar vocês felizs e farei isso até o fim. Domingo é o último jogo e, se jogar, darei tudo de mim. Será um dia especial porque verei o estádio lotado. Vou cumprimentá-los, sempre serei um de vocês. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim e minha família, eles amam vocês. Sempre levaremos em nossos corações", disse.

O contrato de Felipe Anderson com o Verdão passa a valer a partir do dia 1° de julho deste ano. Em abril, o atleta de 31 anos declarou, publicamente, que não permaneceria no futebol italiano com o fim de seu contrato com a Lazio. No mesmo dia do comunicado, o time paulista anunciou o acerto da contratação do jogador.

O meia-atacante foi o quinto reforço do Palmeiras para este ano e terá um vínculo com o Alviverde até dezembro de 2027. Nesta temporada, o meia disputou 50 partidas, anotou cinco gols e deu sete assistências. No último compromisso, no empate por 1 a 1 com a Inter de Milão, ele alcançou a marca de 150 jogos consecutivos pelo clube italiano.