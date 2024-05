Santos aplica goleada de 8 a 1 contra o Marília e assume a liderança do Paulistão feminino

O Santos recebeu o Marília e goleou por 8 a 1, pelo Paulistão feminino, neste sábado, na Vila Belmiro. O destaque da partida foi Ketlen, que marcou quatro vezes. Os outros gols das Sereias da Vila foram feitos por Karla Alves (duas vezes), Maria Alves e Erikinha. Gi Borges fez o gol do Marília.

Com a vitória, o Santos assumiu a liderança da competição com seis pontos em duas partidas, assim como o Corinthians, porém as Sereias da Vila ficaram no primeiro lugar por conta do saldo de gols. O Marília é o lanterna do torneio, sem nenhum ponto conquistado em dois jogos.

O próximo jogo do Santos na competição é fora de casa contra o Corinthians, no dia 5 de junho, quarta-feira, às 16h (de Brasília). O Marília enfrentará o São José em casa, no mesmo dia, às 18h30, pelo Paulistão.

O jogo

Aos 12 minutos, o Santos abriu o placar com Karla Alves. Quatro minutos depois, Gi Borges empatou para o Marília. Porém, ainda no primeiro tempo, Karla Alves de novo e Ketlen colocaram o alvinegro praiano na frente novamente.

No segundo tempo, brilhou a estrela de Ketlen, que marcou mais três vezes na goleada. Fecharam o placar Maria Alves e Erikinha.