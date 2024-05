Com lesão de João Paulo, Gabriel Brazão pode ter primeira chance como titular no Santos

Na última sexta-feira, o goleiro João Paulo, do Santos, saiu lesionado ainda no primeiro tempo do duelo diante do América-MG, pela sétima rodada da Série B do Brasileirão. Em um lance polêmico, que ocasionou o primeiro gol do Coelho na partida, o arqueiro sentiu dores no tornozelo e saiu de campo chorando, em uma maca. O confronto acabou em 2 a 1 para os mineiros.

Assim, Gabriel Brazão, reserva imediato de João Paulo no plantel de Fábio Carille, pode ter a chance de começar uma partida como titular pela primeira vez nesta temporada.

Força, JP! A nação santista está contigo! ?? pic.twitter.com/YPrwPfuHwU ? Santos FC (@SantosFC) May 25, 2024

O goleiro de 23 anos acumula passagens pelo Albacete, da Espanha - clube em que teve sua primeira sequencia como titular - pelo Real Oviedo, também da Espanha, e pelo Spal, do futebol italiano. Ainda no Velho Continente, Brazão defendeu mais três clubes diferentes. Além dos citados, ele vestiu as cores do Parma, da Inter de Milão e do Ternana, todos da Itália.

Apesar da grande quantidade de times em que Gabriel teve passagem, o arqueiro conta com poucos jogos na carreira, uma vez que soma apenas 12 partidas disputadas no futebol profissional.

Porém, o baixo número de jogos tem uma explicação: o goleiro sofreu com lesões no joelho e precisou operá-lo três vezes no curto período de nove meses.

Com Gabriel Brazão possivelmente como titular na meta do Santos, o Alvinegro Praino enfrenta, no dia 3 de junho, uma segunda-feira, o Botafogo-SP. A bola irá rolar no Estádio do Café, em Londrina, às 20h (de Brasília) e é válido pela oitava rodada da segunda divisão da competição nacional.