Barateiro bate Londrina por 8 a 0 e mantém 100% na Liga Feminina de Futsal

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Barateiro Havan Futsal aplicou uma goleada por 8 a 0 sobre o Londrina Futsal, na Liga Feminina Futsal. Com três gols, Calou foi o destaque da partida — Thalitinha, duas vezes, Meiriane, Kassi e Giselle completaram o placar.

Com o resultado, o Barateiro mantém os 100% de aproveitamento na competição, com 12 pontos em quatro jogos. Já o Londrina permanece com apenas um, e ainda busca o primeiro triunfo.

O time de Santa Catarina volta à quadra no dia 31, em visita à ADTB (PR) no Telêmaco Borba. O Londrina joga novamente no próximo dia 8, quando enfrenta o Female (SC), em Chapecó.

Como foi o jogo

A equipe da casa dominou as ações da partida desde o início. Com boas transições da defesa para o ataque e triangulações, criou chances e construiu vantagem antes do intervalo. O Barateiro foi para o vestiário vencendo por 5 a 0, com três de Calou e dois de Thalitinha.

Na volta para a etapa final, o Londrina conseguiu diminuir espaços, mas o Barateiro, mesmo em outro ritmo, ampliou. Meiriane, Kassi e Giselle deram números finais.