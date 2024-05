Jogo é suspenso após arremesso de pedras e briga de torcida; assista

Do UOL, em São Paulo

O jogo Godoy Cruz x San Lorenzo, válido pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino, foi suspenso pela arbitragem ainda nos primeiros minutos de 2° tempo. O duelo estava em 1 a 1 (assista abaixo).

O que aconteceu

Torcedores organizados do Godoy Cruz tentaram acertar o goleiro rival, Chila Gómez, com pedras. O time de Mendoza mandou o duelo no Estádio Malvinas Argentinas.

O jogador do San Lorenzo não foi atingido pelos arremessos, mas precisou remover os itens do gramado por mais de uma vez com a bola rolando.

O problema se agravou quando parte da torcida tentou barrar o ato dos vândalos, que reagiram e iniciaram uma confusão nas arquibancadas do estádio. A polícia, que já estava no campo, precisou intervir.

Diante dos problemas, o árbitro Nazareno Arasa suspendeu a partida por volta dos 7 minutos do 2° tempo. Ele, que já havia paralisado o embate na etapa inicial por atos do tipo, disse que não houve garantia de segurança por parte das autoridades.

Segundo o Clarín, o episódio tem relação com briga por poder entre organizadas do Godoy Cruz. Há meses, há um conflito interno porque uma das torcidas quer recuperar seu protagonismo nas arquibancadas.

Partido suspendido en Mendoza, a causa de los incidentes provocados en una de las tribunas. -- San Lorenzo (@SanLorenzo) May 25, 2024

Assista ao momento:

Más videos de los incidentes en la tribuna de Godoy Cruz:



@SC_ESPN pic.twitter.com/vyEK9l8LSj -- BARRAS DEL MUNDO ? (@Barras_LATAM) May 25, 2024