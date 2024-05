Parça de LeBron James em podcast pode virar técnico do Lakers

Parceiro de Lebron James no podcast "Mind The Game", o ex-jogador da NBA e hoje comentarista JJ Redick pode se tornar o novo técnico do Los Angeles Lakers.

O que aconteceu

O Lakers ficou "apaixonado" por JJ Redick ao entrevistá-lo para o cargo, segundo o The Athletic. O time de Los Angeles também entrevistou outros nomes como James Borrego, da comissão técnica do New Orleans Pelicans, e Sam Cassell, assistente técnico do Boston Celtics.

A franquia vê grande potencial em Redick e o comparou com Pat Riley. Lenda da NBA, Riley foi locutor e treinador assistente dos Lakers antes de assumir como técnico principal.

JJ Redick é parceiro de LeBron James no podcast "Mind The Game", que estreou há dois meses e está no oitavo episódio, e trabalha como analista da ESPN. Após brilhar pela Universidade de Duke, o ex-armador de 39 anos jogou 11 temporadas na NBA por Orlando Magic, Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers.

Amigo de Redick, que se destacou pelos arremessos de três pontos, Lebron não quer se envolver na escolha do novo treinador dos Lakers. Nos EUA, especula-se que a franquia poderia contratar JJ para manter James, que tem a opção de se tornar agente livre no mercado. Porém, o representante de LBJ, Rich Paul, rechaçou a tese.

LeBron James e JJ Redick fazem um podcast juntos. Isso não significa que James queira Redick como seu treinador principal. Rich Paul, CEO da Klutch Sports, à The Athletic

LeBron deixou claro que a decisão é da organização e não conversou com o Lakers sobre Redick, de acordo com a publicação. O camisa 23 tem a opção de permanecer em Los Angeles por mais um ano recebendo 51,4 milhões de dólares (mais de R$ 250 milhões) ou pode se tornar agente livre em 29 de junho.