Grayson Murray, campeão de golfe, morre aos 30 anos nos EUA

Campeão mundial júnior e dono de dois troféus do PGA Tour no Sony Open, o jogador de golfe Grayson Murray morreu hoje aos 30 anos nos EUA.

O que aconteceu

A morte do norte-americano foi anunciada nas redes sociais do PGA Tour, principal associação dos golfistas profissionais no mundo.

A causa não foi revelada pela entidade, que se disse chocada com a morte repentina do esportista — ele completaria 31 anos em outubro.

Murray havia inaugurado a temporada 2024 com uma vitória nos playoffs no Sony Open, no Havaí, e estava na 46ª posição no Ranking Mundial de Golfe.

Ele ganhou fama ao vencer três campeonatos mundiais juniores consecutivos (2006, 2007 e 2008). Na época, tinha entre 13 e 15 anos e tornou-se o golfista mais bem classificado de sua faixa etária.

Ficamos arrasados ao saber — e estamos com o coração partido ao compartilhar — que o jogador do PGA Tour Grayson Murray morreu nesta manhã. Estou sem palavras. O PGA Tour é uma família, e quando você perde um membro da sua família, você nunca mais é o mesmo. Lamentamos por Grayson e oramos por conforto para seus familiares Jay Monahan, comissário do PGA Tour