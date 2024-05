Stephan Barcha é bicampeão do GP da Copa JK de hipismo e segue em busca de vaga nas Olimpíadas

Neste sábado, Stephan Barcha, com Chevaux Goldfinger Império Egípcio, garantiu o bicampeonato do GP Senior Top da Copa JK, a 1.55 metros, na Sociedade Hípica de Brasília. Em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, o brasileiro comentou sobre a vitória.

"Ganhar em casa é muito gratificante, tenho ficado muito menos em Brasília, adoro saltar no Brasil. Brasília é minha casa, então ganhar o 2º GP Senior Top aqui na Copa JK me deixa muito feliz. Nesse domingo, já embarco de volta para Europa para focar na Olimpíada que é o grande objetivo do ano", afirmou.

Stephan voltou a zerar o percurso idealizado por Gabriel Malfatti, em 54s62. Mesmo com a boa atuação, ele segue em busca de melhora.

"Vencemos aqui esse GP em 2023, fomos vice no GP do Indoor na Hípica Paulista também em 2023, há três semanas zeramos a 1ª volta do GP Internacional em Curitiba. Temos bastante a melhorar, mas com certeza é um cavalo muito importante para desenvolver na minha carreira", disse.

O prazo máximo para as inscrições do Hipismo nas Olimpíadas é 8 de julho. Stephan desejou que a equipe convocada para a disputa dos jogos seja a melhor possível.

"Espero que o Brasil se una em prol do melhor time possível e que nós consigamos o nosso objetivo que é a medalha", comentou.