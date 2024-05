Em último jogo de Kroos no Bernabéu, Real Madrid fica no 0 a 0 com o Betis

Toni Kroos disputou seu último jogo no Santiago Bernabéu neste sábado. Após o anúncio de que se aposentará após a disputa da Eurocopa, o volante alemão de 34 anos foi ovacionado pela multidão que lotou o estádio, mas não foi recompensada com uma vitória, já que o Real Madrid acabou empatando sem gols com o Betis, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Com o título da competição já assegurado pelo Real Madrid, Toni Kroos foi o alvo dos holofotes no Bernabéu. Ao ir a campo, foi aplaudido pelos seus companheiros, que vestiam sua camisa número oito, e pelos seus adversários, além, é claro, dos milhares de madridistas no estádio.

Aos 40 minutos, Toni Kroos foi substituído para mais uma vez ser ovacionado por todo o Santiago Bernabéu e abraçado por seus companheiros. Ao deixar o gramado, foi recebido pelos seus três filhos, que foram às lágrimas, e sua esposa.

Toni Kroos ainda tem mais uma partida a ser disputada pelo Real Madrid: a final da Liga dos Campeões, no próximo sábado, contra o Borussia Dortmund, em Wembley, em Londres. Caso vença mais uma decisão, o volante alemão conquistará seu sexto título de Champions pela equipe merengue, e o sétimo da carreira, já que também venceu com o Bayern de Munique.

O jogo

O Real Madrid teve o controle da partida, como esperado, mas sofreu para balançar as redes neste sábado. Logo no início do jogo Vinícius Júnior teve uma ótima oportunidade para abrir o placar ao receber de Camavinga após falha do goleiro adversário na reposição de bola, mas, ao tentar driblá-lo, foi desarmado dentro da área. No rebote, Mendy apareceu batendo de primeira, mas o zagueiro do time visitante estava bem posicionado para interceptar a finalização quase em cima da linha.

Já o Betis até conseguiu abrir o placar já na reta final do primeiro tempo , mais precisamente aos 39 minutos. Após cobrança de falta pela esquerda, a bola foi direto para o gol, obrigando Courtois a fazer a defesa. No rebote, Johnny Cardoso completou para o fundo das redes. Só que após a revisão do VAR, a jogada foi anulada por impedimento do ex-jogador do Internacional.

No segundo tempo, Carlo Ancelotti, com o título espanhol já assegurado, decidiu dar minutos a alguns atletas que não tiveram tantas oportunidades. Courtois, por exemplo, deu lugar ao terceiro goleiro do Real Madrid, Kepa Arrizabalaga, que não permanecerá no clube ao fim de seu empréstimo. Eder Militão, que se recuperou há pouco tempo de uma grave lesão no joelho, substituiu Nacho Fernández.

Mas, foi o Betis quem novamente foi às redes após as mexidas do Real Madrid. Ayoze Pérez recebeu pela esquerda e bateu firme, mas Militão travou o chute. No rebote, porém, os Miranda arrematou sem chances para Courtois. O problema é que a arbitragem mais uma vez marcou impedimento do time visitante, já que William José devisou levemente antes de a bola cruzar a linha.

O momento mais marcante da partida, no entanto, aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo, quando Toni Kroos, a estrela da noite, foi substituído por Dani Ceballos. Ao ser anunciada a alteração, o volante alemão foi bastante ovacionado pela multidão que lotou o Santiago Bernabéu, aplaudido pelos seus companheiros e recebido pela sua família na beira do campo. Um desfecho digno de um ídolo do maior clube do planeta.