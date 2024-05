Em jogo de despedidas, vice-campeão Milan cede empate à Salernitana na última rodada do Italiano

O Milan fechou sua participação no Campeonato Italiano com um empate por 3 a 3 contra a Salernitana, pela 38ª rodada do torneio, no San Siro. Rafael Leão, Giroud e Calabria anotaram os gols do time de Milão, enquanto Simy (duas vezes) e Sambia fizeram os dos visitantes.

A partida marcou as despedida do técnico Stefano Pioli, após cinco temporadas no comando da equipe, e do atacante Giroud, que defenderá o Los Angeles FC, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, na próxima temporada.

Com esse resultado, o Milan ficou com 75 pontos, na segunda posição. A Inter de Milão, campeã nesta temporada, pode aumentar sua vantagem para o vice, já que entra em campo no domingo para jogo contra o Hellas Verona, fora de casa. A Salernitana, por sua vez, que já tinha o rebaixamento decretado, cai como lanterna da competição, com apenas 17 pontos somados.

O Milan abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, com Rafael Leão. Depois de lançamento, Fiorillo defendeu, mas se complicou, deixou a bola cair e o atacante não perdoou. Pouco depois, aos 27, Giroud ampliou a vantagem. O francês aproveitou a cobrança de escanteio e marcou de voleio. Theo Hernandez chegou a fazer o terceiro gol aos 37, mas o árbitro anulou por impedimento após revisão do VAR.

Aos 19 minutos do segundo tempo, a Salernitana diminuiu o prejuízo e marcou seu primeiro gol no jogo. Depois de cobrança de escanteio de Sambia, Simy se antecipou à defesa e fez de cabeça. Aos 32, Pulisic cruzou na área e Calabria cabeceou para fazer o terceiro do Milan.

A Salernitana não se deu por vencida e, mesmo já rebaixada, buscou o segundo gol aos 42. Junior Sambia aproveitou o rebote e marcou. Dois minutos depois, os visitantes buscaram o empate, novamente com Simy, de cabeça.