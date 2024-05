Artilheiro do Santos, Giuliano está perto de igualar temporada mais goleadora desde volta ao Brasil

Artilheiro do Santos no ano com seis gols, o meio-campista Giuliano está vivendo perto de igualar temporada mais goleadora desde que voltou ao Brasil, em 2022, para defender o Corinthians. O experiente jogador jogou pelo Timão em parte de 2021, 2022 e 2023 e marcou, ao todo, doze gols.

O ano em que mais balançou as redes adversárias pelo Corinthians foi o de 2022, com sete tentos. Na época, o atleta participou de 63 compromissos com o Alvinegro da capital. Além dos gols, na mesma temporada, o meio-campista distribuiu sete assistências.

Já pelo Santos, em 2024, Giuliano assumiu o posto de artilheiro da equipe e ajudou o Alvinegro Praiano a começar o ano em boa fase.

Atuando em 14 partidas no ano, o jogador, vice-campeão do Campeonato Paulista e com bom início na Série B do Campeonato Brasileiro, já balançou as redes em seis oportunidades.

Assim, Giuliano precisa de apenas mais um gol para igualar temporada mais goleadora desde 2021, ano em que retornou ao futebol brasileiro. Em 2024, também, o atleta de 33 anos deu duas assistências.

O Alvinegro Praiano volta aos gramados no dia 3 de junho, uma segunda-feira. No Estádio do Café, em Londrina, o Santos encara o Botafogo-SP, às 20h (de Brasília), em compromisso válido pela oitava rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.