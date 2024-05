PSG vence Lyon na despedida de Mbappé e é campeão da Copa da França

Na despedida de Mbappé, o Paris Saint-Germain venceu o Lyon por 2 a 1 e conquistou a Copa da França neste sábado (25), no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille.

Dembelé e Fabian Ruiz fizeram os gols do time de Paris. Jake O'Brien descontou para a equipe de John Textor.

O título marca o adeus de Mbappé, que se despede com 15 troféus e como maior artilheiro do PSG (256 gols em 308 jogos). O francês já anunciou que deixará o time ao fim da temporada, sua sétima no clube, onde conquistou seis taças da Ligue 1.

É o 15º título da Copa da França do PSG, maior campeão da torneio. O time comandado por Luis Enrique encerra a temporada com a tríplice coroa doméstica, já que também foi campeão francês e da Supercopa da França. Porém, falhou na desejada Champions League.

A decisão da Copa da França foi antecedida por uma briga generalizada entre torcedores de Lyon e PSG. Segundo informações da AFP, eles entraram em confronto num pedágio a caminho de Lille. Ônibus foram vandalizados, e pessoas ficaram feridas.

C'est terminé ! (1-2) Le Paris Saint-Germain s'impose contre Lyon et remporte la Coupe de France 2024 ! La 15ème dans l'histoire du club !

Como foi o jogo

O Paris Saint-Germain abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Nuno Mendes mandou a bola na área e Ousmane Dembelé apareceu bem pelo alto para cabecear ao gol e colocar os visitantes em vantagem aos 23 minutos. Já aos 34, Fabian Ruiz aproveitou a sobra da bola na área e mandou no canto esquerdo do goleiro para ampliar o placar.

O Lyon diminuiu aos dez minutos do segundo tempo. Rayan Cherki cobrou escanteio para dentro da área, Jake O'Brien subiu e cabeceou certeiro. A equipe ensaiou uma pressão no fim, mas o PSG pôs água na fervura do jogo e administrou a vantagem para ser campeão.