Times sub-15 e sub-17 do Santos goleiam o Jabaquara pelo Campeonato Paulista

Os times sub-15 e sub-17 do Santos golearam o Jabaquara, pela oitava rodada do Campeonato Paulista das duas categorias, na manhã deste sábado. Ambos jogos foram realizados no CT Rei Pelé. Enquanto os mais novos venceram por 6 a 0, os mais velhos ganharam pelo placar de 4 a 0.

Os gols do sub-15 do Santos foram marcados por Rilkiffer (duas vezes), Davi Ordones, Pedro Takao, Matheus Rocha e Ian Vicentini.

Já os do sub-17 foram feitos por Lucca Amaro, Nicolas Augusto, Davi Santos e Juninho.

Nas duas categorias, o Alvinegro Praiano retorna à ação no próximo sábado, confrontando o Água Santa em mais uma rodada dupla, no Estádio Baetão, localizado em São Bernardo do Campo. O jogo do sub-17 começa às 9h (de Brasília), enquanto o do sub-20 será um pouco depois, às 11h.