Ex-Athletico-PR, Paulo Otavio se destaca no Catar e comemora segundo título em um mês

O lateral esquerdo Paulo Otavio, ex-Athletico-PR, é titular absoluto do Al Sadd, do Catar. Nesta sexta-feira, a equipe levantou o troféu da Copa do Emir - o segundo título do time em um mês. O brasileiro celebrou as conquistas.

"Foi um mês realmente inesquecível. Poder marcar um gol no jogo do título da liga e hoje ajudar a equipe a fazer o que fez na última partida da temporada foi emocionante. A final da Copa do Emir é um jogo que para o Catar todas as atenções aqui se voltam só para isso, com a presença do próprio Emir, a maior autoridade do país, no estádio. E a partida foi à altura dessas expectativas. Nosso time mostrou sua qualidade, tirou fôlego de onde não tinha e mereceu muito ganhar no fim", disse Paulo Otavio.

O brasileiro esteve em campo em 31 das 32 partidas do Al Sadd na temporada, sendo titular em 30 delas, com três gols e cinco assistências. Além do título da Copa do Emir, a equipe também foi campeã do Campeonato Catari, no final de abril. Ele destacou o nível do futebol no país, que contava com o brasileiro Philipe Coutinho, contratado recentemente pelo Vasco.

"O nível competitivo aqui é bem mais alto do que muitos pensam. Você tem jogadores como Coutinho, Verratti, Draxler e Rafinha Alcântara. Mas o Al Sadd tem, na



minha opinião, o elenco mais homogêneo, e isso foi provado nas duas maiores competições do Catar. Fiquei orgulhoso da temporada que fizemos, e na próxima queremos mais", comentou.

Revelado pelo Athletico-PR em 2012, Paulo Otavio possui passagens por LASK Linz, da Áustria, e Ingolstadt e Wolfsburg, da Alemanha. O brasileiro está no Al Sadd desde 2023.