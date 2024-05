Vice-artilheiro do Corinthians em 2024, Romero não marca um gol há 11 jogos

O atacante Ángel Romero, vice-artilheiro do Corinthians em 2024, atravessa um momento ruim na temporada. O paraguaio não sabe o que é marcar um gol há 11 partidas.

A última vez que Romero balançou as redes foi no dia 9 de abril, quando marcou dois dos quatros gols da goleada do Corinthians sobre o Nacional-PAR, pela Sul-Americana.

Sábado de treino para o elenco alvinegro! ?? Confira o boletim completo ?? https://t.co/6NoL15EtFz ?? Ivan Andrade

? Bruno Granja e Raphael Martinez#VaiCorinthians pic.twitter.com/7h6aLEK5T2 ? Corinthians (@Corinthians) May 25, 2024

Após isso, em um período de quase dois meses, Romero não conseguiu mais balançar as redes. O atacante esteve em campo em 11 oportunidades, sendo dez como titular. O único jogo que ficou no banco foi contra o RB Bragantino, que venceu o Timão por 1 a 0.

Mesmo com a seca, Romero segue sendo um dos principais jogadores do Corinthians na temporada. Com sete gols marcados, o atacante paraguaio é o vice-artilheiro do Alvinegro em 2024, perdendo apenas para Yuri Alberto, que anotou 11 tentos.

Romero busca encerrar a seca de gols nesta terça-feira, quando o Corinthians encara o Racing-URU, pela sexta rodada da Sul-Americana. A bola rola na Neo Química Arena a partir das 19h (de Brasília).