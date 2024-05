Adversário do Corinthians na Sul-Americana, Racing-URU vive momento instável na temporada

O Corinthians encara o Racing-URU nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O adversário do Timão vive momento instável e não consegue embalar uma sequência positiva na temporada.

Embora tenha vencido o Nacional-PAR e o Argentinos Juniors nas últimas duas rodadas da Sul-Americana, o Racing-URU ganhou apenas um dos últimos quatro jogos válidos pelo Campeonato Uruguaio. O time tem intercalado as vitórias com as derrotas.

Em seu último compromisso, ocorrido na última sexta-feira, a equipe perdeu para o Boston River por 2 a 1. No último domingo, o Racing-URU venceu o Danúbio por 1 a 0 após duas derrotas seguidas no Campeonato Uruguaio, contra Deportivo Maldonado e Nacional-URU.

Instável no Uruguaio, competição na qual ocupa a oitava posição, o Racing-URU faz boa campanha na Sul-Americana. A equipe segue invicta, com três vitórias e dois empates, e lidera o Grupo F do torneio.

O Corinthians empatou em 1 a 1 com os uruguaios no primeiro embate. O Timão ocupa a vice-liderança e busca a vitória para assumir a ponta do grupo e conquistar a vaga às oitavas de final.