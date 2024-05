Bruna Calderan exalta triunfo do Palmeiras na estreia do Paulista e projeta jogo contra o São Paulo

A equipe feminina do Palmeiras tem mais um grande teste pelo Campeonato Paulista. Nesta semana, as Palestrinas estrearam no Estadual com vitória por 3 a 2 sobre a Ferroviária. Tainá Maranhão, Brena Carolina e Poliana anotaram os gols palmeirenses. A lateral Bruna Calderan exaltou a estreia da equipe e projetou o próximo duelo, que será contra o São Paulo, citando alguns pontos para serem corrigidos.

"Foi uma partida muito equilibrada e muito difícil. Nós fizemos um bom primeiro tempo, tivemos as maiores chances, e no segundo deixamos cair um pouquinho, mas a gente soube sofrer. Então, vendo a equipe da Ferroviária, fizemos uma boa estreia e conquistamos três pontos importantes para o início do campeonato. Lá na frente é de suma importância vencermos clássicos, para estarmos em uma melhor posição na tabela" projetou.

Semana finalizada com sucesso ?? O último #DiaDeTreino antes do Choque-Rei já está ? na TV Palmeiras/FAM ? ? https://t.co/5amHRkUKgb#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/eQu76rekvw ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 25, 2024

O clássico contra o São Paulo, válido pela segunda rodada do Paulistão feminino, acontece neste domingo, às 11 horas (de Brasília), no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. Com três pontos, a equipe comandada por Camilla Orlando ocupa o quarto lugar, atrás de Realidade Jovem, Corinthians e Santos, que ficam à frente pelo saldo de gols.

"Acredito que fizemos uma boa estreia com os três pontos diante de um adversário muito difícil, e eu acho que a gente tem que manter algumas coisas que conseguimos fazer, principalmente na primeira etapa. Agora é ajustar alguns erros que a gente veio a cometer na segunda etapa e em alguns momentos que ficamos um pouco desligadas da partida, mas são coisas que conseguimos corrigir nos treinos, e ainda temos um ou dois para tentar reajustar isso e sermos mais eficientes para matar o jogo quando tivermos a oportunidade", seguiu.

O Palmeiras disputa também o Campeonato Brasileiro feminino, que atualmente está parado devido à pausa para a data Fifa de junho. Apesar de algumas oscilações, a equipe tem feito um bom torneio e ocupa o terceiro lugar na tabela da primeira fase da competição. Na temporada, as Palestrinas somam oito vitórias, um empate e três derrotas.