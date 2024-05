Artilheiro, Giroud se despede do Milan: "Orgulhoso de ter jogado neste clube"

O atacante Olivier Giroud fez seu último jogo com a camisa do Milan, neste sábado, no San Siro, durante empate por 3 a 3 com a Salernitana pelo Campeonato Italiano. O francês irá para o Los Angeles FC, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. Em sua temporada de despedida, o jogador de 37 anos foi o artilheiro do time italiano, com 17 gols em 47 partidas. Os dados são do site Sofascore.

"Seus cantos estarão sempre no meu coração. Quando era garoto, sonhava em jogar no Milan. Estou orgulhoso de ter jogado neste clube. Nunca esquecerei estas três temporadas no Milan. 'Forza Milan!'", disse Giroud em sua despedida. "Quero agradecer ao clube pela confiança que depositou em mim. Fui recebido aqui como um irmão nesta família", completou, emocionado.

Na lista de artilheiros do Milan na temporada, completaram o pódio o americano Christian Pulisic e o português Rafael Leão, com 15 gols cada. No Campeonato Italiano, Giroud marcou 14 vezes, ficando na terceira colocação no ranking da artilharia da competição.

Giroud anunciou a sua saída do Milan cerca de uma semana e meia atrás. No clube italiano, o atacante disputou três temporadas e entrou em campo 131 vezes. Marcou 48 gols e deu 20 assistências, além de ter sido campeão da Serie A em 2022.

Em sua passagem na Europa, Giroud passou por clubes como Arsenal, Chelsea e Montpellier. Além do adeus ao Milan, o jogador de 37 anos se despedirá da França após a Eurocopa 2024.

No Los Angeles FC, Giroud irá jogar com o goleiro Hugo Lloris, companheiro de seleção francesa. Foi a equipe americana que também contratou Gareth Bale, ex-Real Madrid, em 2022, antes do galês anunciar sua aposentadoria.