Stefano Pioli se despede do Milan e declara: "Não imaginei que sentiria algo tão forte como senti aqui"

O treinador Stefano Pioli se despediu do comando do Milan no empate deste sábado contra a Salernitana em 3 a 3, no San Siro, pelo Campeonato Italiano. O técnico estava no clube há quase cinco anos, desde outubro de 2019. Após a partida, Pioli se declarou ao Milan e fez agradecimentos.

"Eu comecei a treinar há 25 anos e sempre sonhei em fazer coisas grandes, mas não imaginei que sentiria algo tão forte como senti aqui. Eu só posso ser feliz e agradecer a todos com quem trabalhei", disse Pioli.

O comandante também analisou a preparação para o duelo deste sábado. Além do adeus do próprio Pioli, o francês Olivier Giroud e o dinamarquês Simon Kjaer também estão de saída do Milan. Segundo o treinador, os treinamentos para o jogo foram diferentes por conta destas despedidas.

"Os preparativos para a partida começaram mais cedo que o normal. Estávamos esperando por esse momento há dois, três dias, com muitas despedidas, abraços e agradecimentos. Sou muito grato pelo clube, pelos donos, por todo mundo que trabalhou com a gente e em especial a esses jogadores, que estão sendo espetaculares. Especialmente nos momentos difíceis, onde nós ficamos juntos e mantemos a fé no nosso trabalho", finalizou Pioli.

Pioli dirigiu o Milan em 240 oportunidades. Venceu 132 partidas, empatou 56 e perdeu 52. O treinador de 58 anos foi campeão com do Campeonato Italiano de 2022.