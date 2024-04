São Paulo x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

Palmeiras e São Paulo protagonizam o primeiro clássico paulista do Campeonato Brasileiro de 2024 na noite desta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP).

Até o momento, o São Paulo tem duas derrotas e uma vitória, ocupando o 15° lugar na tabela do Brasileirão, com três pontos. Já o Palmeiras tem uma vitória, uma derrota e um empate na competição. Dessa forma, a equipe soma quatro pontos e ocupa o 12° lugar.

Ambos os times chegam para o clássico depois de compromissos pela Copa Libertadores. Na quarta-feira, o Verdão venceu o Independiente del Valle por 3 a 2, no Equador, de virada. Em seguida, na quinta-feira, o Tricolor bateu o Barcelona de Guayaquil, por 2 a 0, também fora de casa.

Para esta partida, o São Paulo, de Zubeldía, terá os desfalques de Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Welligton Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo). Enquanto isso, James Rodríguez (lesão na região posterior da coxa direita), Luiz Gustavo (aprimora a forma física) e Moreira (aprimora a forma física) são dúvidas.

O técnico Abel Ferreira, por outro lado, não deve ter grandes problemas para escalar sua equipe. O treinador terá três desfalques: dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e do volante Zé Rafael, tratando de uma lombalgia.

Por fim, este será o terceiro Choque-Rei do ano. Antes, as equipes se enfrentaram em outras duas oportunidades: uma pela Supercopa do Brasil e outra pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na primeira ocasião, o duelo terminou empatado sem gols e o Tricolor levou a melhor nos pênaltis para ficar com a taça. depois, os times empataram por 1 a 1, com gols de Alisson, para o São Paulo, e Raphael Veiga, para o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X PALMEIRAS

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 29 de abril de 2024 (segunda-feira)



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)



VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Galoppo; André Silva, Ferreirinha e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gómez e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira