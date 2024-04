Autor de dois gols, Wesley homenageia Raul Gustavo após vitória do Corinthians: "Te amo"

Neste domingo, o Corinthians venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. O Timão bateu o Fluminense por 3 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Wesley, autor dos dois primeiros gols do Corinthians no confronto e na competição, destacou a importância do triunfo e projetou foco para o próximo compromisso.

"Muito feliz pelo gol, mas acho que principalmente pela vitória que era o que mais importava e o crescimento da equipe que é o que mais importa. Feliz por concluir o trabalho, feliz por ter ajudado nesse trabalho. Agora, é descansar hoje, porque quarta-feira tem outra partida", começou Wesley.

O jovem do Corinthians voltou a pontuar sua felicidade pela vitória, ressaltando que o time brigará na parte de cima da tabela neste ano. "Muito feliz pela vitória, mas acho que não é isso que importa. Já ganhamos o jogo, acabou, focar pra próxima partida, porque é isso que mais importa, o crescimento da instituição. A gente vai brigar para ficar entre os maiores esse ano."

Questionado sobre a comemoração, quando homenageou Raul Gustavo, Wesley saiu em defesa do companheiro. O camisa 36 criticou os julgamentos que fizeram ao zagueiro corintiano após a expulsão na última terça-feira, diante do Argentino Juniors, pela Copa Sul-Americana.

"Raul Gustavo é meu irmão, estou muito chateado pelo que aconteceu na terça-feira. Tem pessoas que falam como se ele fosse uma pessoa briguenta e eu, como amigo dele, conheço ele particularmente e sei a pessoa que ele é, sei o bom coração que ele tem. Acho que as pessoas acabam julgando sem conhecer e isso me chateou muito, ver o que as pessoas estavam falando sobre ele. Isso foi uma homenagem para ele, porque ele é um grande amigo meu. Obrigado, meu irmão, te amo, Raul", finalizou.