Sevilla busca empate contra o Betis em clássico pelo Campeonato Espanhol

Neste domingo, o Real Betis recebeu o Sevilla, no Estádio Benito Villamarín, em clássico válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Com gols de Isco, para os mandantes, e Kike Salas, para os visitantes, o jogo terminou empatado por 1 a 1.

O resultado levou o Betis aos 49 pontos, ocupando a sétima posição da tabela. O Sevilla, por sua vez, alcançou os 38 pontos, aparecendo em 13º lugar.

Agora, o Betis terá compromisso no próximo domingo, às 9h (de Brasília), diante do Osasuna, pelo Espanhol. Já o Sevilla enfrenta o Granada pela mesma competição e no mesmo dia, mas às 16h.

O Real Betis abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Dentro da área, Lukébakio acabou utilizando o braço para interceptar um cruzamento e, sem pensar duas vezes, o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Isco bateu forte e converteu.

O Sevilla deixou tudo igual aos 10 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio de Acuña, Kike Salas subiu mais alto do que todo mundo e testou firme para as redes.

Veja outros resultados deste domingo pelo Espanhol:

Cadiz 1 x 1 Mallorca



Granada 3 x 0 Osasuna



Villarreal 3 x 0 Rayo Vallecano