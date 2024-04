Footstats: Luiz Henrique recebe melhor nota no Botafogo x Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Luiz Henrique recebeu a melhor da plataforma de estatísticas "Footstats" na vitória do Botafogo sobre o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã. Veja as notas:

Flamengo

Rossi - 4,5

Wesley - 5,9

Fabrício Bruno - 6,2

Léo Pereira - 6,1

Viña - 5,1

Allan - 5,5

De la Cruz - 5,9

Lorran - 5,3

Gerson - 5,6

Bruno Henrique - 5,8

Pedro - 5,2

Varela - 5,8

Ayrton Lucas - 5,4

Luiz Araújo - 4,9

Erick Pulgar - 5,7

Arrascaeta - 5,0

Botafogo

John - 6,6

Damián Suárez - 5,4

Alexander Barboza - 5,6

Bastos - 6,2

Hugo - 6,2

Gregore - 5,9

Marlon Freitas - 6,7

Tchê Tchê - 5,8

Jeffinho - 5,6

Savarino - 6,5

Diego Hernández - 5,5

Lucas Halter - 5,7

Eduardo - 5,7

Danilo Barbosa - 5,8

Luiz Henrique - 6,7

Júnior Santos - 5,4