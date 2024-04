Escalação do São Paulo: James treina normalmente e é dúvida para clássico

A escalação do São Paulo para o clássico desta segunda-feira, contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pode ter mudanças em relação ao time que venceu o Barcelona de Guayaquil, na última quinta, pela Libertadores.

Neste domingo, o elenco tricolor encerrou sua preparação para o Choque-Rei, no CT da Barra Funda, e o técnico Luis Zubeldía teve a última oportunidade de avaliar seus jogadores e as possibilidades para o confronto.

Mais uma vez James Rodríguez treinou normalmente com o restante do elenco após desfalcar o São Paulo nos últimos três jogos por causa de uma lesão na região posterior da coxa direita. Sua presença no clássico contra o Palmeiras, entretanto, ainda é incerta.

Luiz Gustavo, que aprimora a forma física após se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles, e Moreira, que também vem se recondicionando fisicamente após lesão no músculo reto femoral da perna direita, também são dúvidas. O segundo tem mais chances de ser relacionado pelo fato de seu problema físico ter sido menos grave.

A provável escalação do São Paulo para encarar o Palmeiras tem Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Galoppo; André Silva, Ferreirinha e Calleri.

O domingo de trabalho no CT da Barra Funda começou com Luis Zubeldía dividindo o elenco em três equipes que se revezavam em duas atividades. Em um dos gramados do CT, o treinador e seu auxiliar, Maxi Cuberas, coordenaram um trabalho tático envolvendo dois times em espaço reduzido. Em outro campo, o terceiro time trabalhou construção de jogadas, cruzamentos e finalizações com os auxiliares Carlos Gruezo e Alejandro Escobar.

Alguns jogadores também aprimoraram finalizações antes de o São Paulo encerrar sua preparação para o importante clássico contra o Palmeiras, o terceiro somente neste ano - os outros dois terminaram empatados: 0 a 0, pela Supercopa Rei, e 1 a 1, pelo Campeonato Paulista.