Fabinho Soldado elogia atuação do Corinthians contra Fluminense e revela conversa com Raul Gustavo

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, elogiou a atuação da equipe na tarde deste domingo, na vitória contra o Fluminense. O dirigente, após a partida, também revelou que conversou com o zagueiro Raul Gustavo, que foi expulso diante do Argentinos Juniors por empurrar um dos assistentes da partida.

"Mais de 30 anos no futebol, alguns jogando, outros como dirigente, a gente passa por alguns momentos. Meu trabalho é trazer tranquilidade ao CT para os departamentos entregarem o melhor. A gente sofre a pressão, temos outras questões para gastar energia. Isso que eu faço, tento deixar futebol fora disso, é respaldo e tranquilidade para trabalhar. Os jogadores felizes, desempenharam bem e conseguimos a vitória", comentou Fabinho Soldado em zona mista.

Em relação a Raul Gustavo, o dirigente afirmou que o defensor foi advertido após o incidente em Buenos Aires. O zagueiro não foi sequer relacionado para o jogo contra o Flu.

"Conversamos com ele, são atos que precisam ser tratados. Isso acontece, fui atleta, sei que a gente comete erros. É um menino trabalhador, mas conversei com ele particularmente, foi advertido para que isso não volte a acontecer. Menino espetacular que vai nos ajudar muito", complementou Fabinho.

O Corinthians venceu o Tricolor Carioca por 3 a 0, com gols de Wesley (duas vezes) e Cacá. Com o triunfo, o Timão subiu para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos conquistados. O próximo duelo da equipe será diante do América-RN, na quarta-feira, na Arena das Dunas, pela terceira fase da Copa do Brasil.