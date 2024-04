Fluminense critica Corinthians por venda de ingressos para visitantes

O Fluminense reclamou do tratamento dado pela Polícia Militar de São Paulo e pelo Corinthians aos torcedores no duelo entre as equipes, neste domingo (28), em jogo do Brasileirão.

O que aconteceu

Em nota, o Flu definiu como 'inadmissível' a forma com que os aficionados foram tratados.

A reclamação se refere à venda de ingressos apenas no momento do jogo, ocasionando filas e prejudicando a entrada de torcedores no estádio.

Ainda na manifestação, o Flu promete procurar a CBF para 'medidas cabíveis' sobre o tema.

É inadmissível o tratamento dado pelo Corinthians e PMSP aos torcedores do Fluminense presentes em Itaquera. A venda de ingressos apenas na hora do jogo inevitavelmente causa filas e muita desorganização, relembrando a década de 90. A equipe do Fluminense presente no estádio vem tentando, desde cedo, acelerar as vendas e permitir a entrada dos torcedores antes do início da partida. Durante a semana buscaremos as medidas cabíveis perante a CBF

Nota do Fluminense