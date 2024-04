Tite critica jogo às 11h no Rio e admite Flamengo com problemas

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite reconheceu os problemas do Flamengo nos jogos recentes, elogiou o Botafogo, mas criticou a realização do clássico às 11h no Maracanã. Ele não citou diretamente a Globo, mas nas entrelinhas citou a questão da "audiência" depois da derrota por 2 a 0 no Brasileirão.

"Eu vou falar o que meu coração sente. O Botafogo mereceu vencer, teve seus méritos. Agora, não vamos deixar com que o poder financeiro retire a melhor qualidade e tenha jogo às 11h no Rio, em Recife? Não dá. A saúde vai arrebentar. Esses mesmos que podem dar (retorno) no sentido de audiência? Não pode ser assim. Não é só o Flamengo. É o Botafogo também. Traz sugestão, Tite? Bota 20h, 21h. Botafogo mereceu vencer. Mas estou falando para contribuir com a melhor qualidade do espetáculo, senão a saúde fica exposta", disse Tite.

Os problemas do Flamengo. "Tenho que fazer o diagnóstico dia a dia. O torcedor fica preocupado e nós também. Ninguém está satisfeito. Compete a nós trabalhar para retomar o padrão. Quando o trabalho retoma, retoma mais forte. Também há problema do técnico também. Mas tem a retomada para que tenha confiança".

Erros contra o Botafogo. "O futebol, ele se traz esse componente como efetividade, como uma marca importante. Teve mérito o Botafogo, de ter a efetividade com o seu modelo, com jogadores de velocidade e muita transição e qualidade técnica e individual para fazer o resultado. Nós na etapa que nós tivemos, nos momentos que nós tivemos de superioridade, não conseguimos traduzir isso no gol. Em alguns momentos, e esse é um momento, a gente dar um passo para trás e procura simplificar para retomar o caminho das vitórias".

Crise atual. "Quando a gente faz o trabalho, a gente olha de forma linear e ele sobe. Em alguns momento, vai descer e perder confiança. Mas também tenho experiência que no momento que aprender com a adversidade, o trabalho é retomado mais forte. É a gente trabalhando e transformando desempenho em resultado. Ficando quieto e trabalhando mais, com maior qualificação e eficiência".

O que mais Tite falou

Construção problemática? Falta de soluções?

Tite: "A gente fez uma iniciação boa e uma criação boa e quando chegou no momento da finalização de média distância ou na entrada do BH teve falta de precisão. A efetividade do Botafogo, esses grandes jogos, na bola parada fizeram o gol e trouxeram um novo componente emocional. No primeiro tempo estávamos próximos de fazer o gol. Mas é um jogo de bolas paradas também. Falando de variação, quando deu a parada técnica, foi BH e Pedro, só três defensores dando amplitude para o Ayrton. Não se perde só por isso. Tem que ter um contexto de equilíbrio".

Cleber Xavier, auxiliar: "A gente teve alternativas táticas. A entrada do Gerson, a passagem do Wesley. Hoje faltou precisão nos cruzamentos e nas finalizações".

Muita bola longa?

Cleber Xavier: "Contra o Palmeiras, uma marcação alta do Palmeiras, as duas equipes tiveram dificuldade da anunciação, no campo que a gente não está acostumado pode ser mais difícil. Na altitude também, a equipe do Bolívar diferente de outras equipes, sendo agressiva na marcação. Hoje, não vi assim, conseguimos sair, achar espaço mesmo com a pressão alta e qualidade dos jogadores do Botafogo".

Tite: "Quando o adversário traz bastante gente na frente, a gente vai na bola longa com o BH. Então a gente tem que fazer essa variação".