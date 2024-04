António Oliveira fala sobre cobrança no Corinthians e revela preocupação com "lado humano" de Cássio

O técnico António Oliveira falou, após a vitória contra o Fluminense, sobre o nível das cobranças que a equipe do Corinthians vem recebendo nas últimas semanas. O treinador pediu para as pessoas entenderem o momento que o clube atravessa e aproveitou para expor sua preocupação com o "lado humano" de Cássio, sacado da equipe titular para a entrada de Carlos Miguel.

"Clube grande. Então sabemos que jogar em um clube desta dimensão tem essa cobrança, mas é importante as pessoas entenderem o momento em que nós estamos. Jogamos hoje contra uma equipe que está junta há três anos. O Galo era um time mais entrosado, o Bragantino é um time mais estável, em elenco e treinador. Tenho um conjunto de jogadores, que se conheceram agora. E eu conheci eles. Sempre falei que haveria retrocessos, mesmo quando ganhamos. Não seria só vitória e não jogaríamos sozinhos. O clube passa por uma transição", iniciou António em entrevista coletiva.

"Mudanças geram desconforto e caos, até chegar a estabilidade. E isso exige tempo. Mas as pessoas não têm paciência, elas só querem a vitória. E o que mais me entristece é a quantidade de notícia mentirosa que sai, que é plantada. Essa é uma das coisas que podemos mudar no futebol brasileiro. Deste lado, não tem robôs e animais. Temos sentimentos, emoções, e merecemos respeito. E tudo impacta no mental. Sou muito apegado à justiça social. Sei que isso nunca vai existir, pela desigualdade que existe. Mas nisso temos que lutar pela igualdade. Nós sabemos da responsabilidade de representar um clube desta dimensão", complementou o comandante.

Naturalmente, António foi questionado sobre a troca de Cássio por Carlos Miguel. Após a derrota contra o Argentinos Juniors, o arqueiro desabafou e disse que está procurando ajuda psicológica para lidar com a quantidade de críticas que vem recebendo. O técnico falou sobre a situação, mas não garantiu que o camisa 12 será novamente reserva diante do América-RN, pela Copa do Brasil.

"Foi uma conversa minha com o Cássio, uma situação interna, de como gerir meu grupo de trabalho. Ser treinador não é só formar esquemas táticos, comportamentos de jogo. Precisamos ter capacidade de gerir um grupo de trabalho, diferentes emoções e egos. O Cássio não é culpado de nada, estamos aqui para ajudar. Ele vai voltar forte, mas precisamos olhar primeiramente para o ser humano", disse António.

"Não sei nem onde eu vou jantar. Sobre essa decisão (quem vai ser titular na quarta), tenho que pensar, as coisas são pensadas. Tem que haver fundamento nas minhas decisões. Ele (Carlos Miguel) fez um bom jogo. Ganhamos, não sofremos gols. É uma equipe que sofre pouco. Mas repare que o Carlos Miguel praticamente não teve trabalho, e jogamos contra o campeão da Libertadores. E é nossa obrigação, jogar para ganhar, dar tudo. E podem contar com a gente para isso", finalizou.

Com a vitória diante do Fluminense, o Corinthians subiu para a 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. O próximo duelo da equipe será diante do América-RN, na quarta-feira, na Arena das Dunas.

Veja outros trechos da coletiva de imprensa de António Oliveira:

Wesley e mudanças no ataque

"Já falei da importância do Wesley crescer do ponto de vista técnico, tático e sobretudo, fora do campo. Nós, nessa situação, temos a capacidade de ser um pai para eles. E o pai dá amor, mas também cobra. Ele tem sido cobrado. Isso é entre a gente, a irreverência dentro do limite. Ele tem muito a crescer, é um bom menino, como todos os outros. Sobre a mudança no ataque, eu avalio muito o rendimento semanal de cada um e o dia a dia. O Mosquito não é novidade, já entrou em alguns jogos. Confio nele, sei o que ele pode oferecer. Em nenhum momento entrei em pânico".

Situação física do Pedro Henrique

"Vai ser reavaliado amanhã. Todos são importantes, quem estará em campo dará conta do recado. Temos vários jogadores que podem ajudar".

Importância da torcida

12º jogador. Determinante para nos catapultar para uma grande vitória. Eles fazem parte dessa família, dessa vitória. É um apoio inacreditável e agradecemos a eles diretamente. Todo o estádio foi importante, e vamos precisar dos torcedores. É inacreditável o que essa gente faz. É uma torcida única, somos muito gratos a eles.

Bidon na vaga de Fausto

"Olhamos para o adversário, determinamos o que é a estratégia, e as características que podem nos ajudar. São jogadores de qualidade elevada, que gerem o jogo com bola. São jogadores taticamente muito inteligentes, feliz é o treinador que tem a possibilidade de ter os dois jogadores."

Plano estratégico

"É uma forma específica de jogar, deve ser única no mundo. Tem padrão. Nessa perspectiva, as melhores equipes são aquelas com padrões bem estabelecidos. A partir desse momento, é jogo do rato e gato. Temos nossa estratégia. Nos preparamos bem para o jogo, olhando para o adversário e o espaço que eles podem oferecer. Claro que tem muito a ver com a assertividade no plano estratégico, a agressividade que eles colocaram no jogo. Os jogadores foram fantásticos. Só um louco pensa que poderíamos pressionar o adversário daquele jeito todo jogo. Na segunda parte, tivemos que ter a capacidade de defender mais baixo, e vamos bem assim... Acho que acabamos de perceber uma superioridade do Corinthians ao longo de todo jogo."