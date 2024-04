Cruzeiro bate o Vitória no Mineirão e vence pela segunda vez no Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro bateu o Vitória por 3 a 1 na tarde deste domingo e conquistou seu segundo triunfo no Campeonato Brasileiro em duelo da quarta rodada que aconteceu no Mineirão. Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes fizeram para os donos da casa e Lucas Silva marcou contra.

Com este resultado, a Raposa fica com sete pontos e ocupa o sexto lugar na tabela, enquanto o Vitória, com apenas um, é o 18° colocado.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, dia 4 de maio, para enfrentar o Internacional. A bola rola às 21 horas (de Brasília), novamente no Mineirão. Já o Vitória encara o São Paulo, no domingo, às 16 horas, no Barradão, em Salvador.

?Fim de jogo e VITÓRIA DO CRUZEIROOO!

? Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes fizeram os nossos gols.

+ 3 pontos no Brasileirão! VAMOOOOS ? #CRUxVIT | 3-1 | ? #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/T1CVPcDl8s ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 28, 2024

O jogo

Cruzeiro e Vitória fizeram um primeiro tempo movimentado. A primeira chance do jogo foi do Vitória em um cabeceio de Bruno Uvini. A Raposa respondeu na sequência e viu Matheus Pereira perder chance clara dentro da pequena área, mandando por cima do gol aos quatro minutos. Pouco depois, o time da casa teve outra oportunidade, com Rafa Silva, que parou em defesa de Lucas Arcanjo.

Por volta dos 20 minutos, Matheus Pereira cobrou escanteio fechado e após desvio, a bola acertou a trave e sobrou para defesa do goleiro. Na reta final do primeiro tempo, Zé Ivaldo bateu de fora da área e obrigou o goleiro do Vitória a espalmar.

O Cruzeiro saiu em vantagem no começo do segundo tempo. Lucas Romero tocou para rafa Silva, que ajeitou para Arthur Gomes. A bola sobrou para Matheus Pereira, saiu da marcação do goleiro, e de dentro da área, mandou para o gol, livre. Contudo, logo em seguida, o time mineiro tomou um balde d'água fria. Osvaldo cruzou na área e Lucas Silva acabou mandando contra.

Aos 12, Rafa Silva voltou a colocar o Cruzeiro na frente. Pela esquerda, Barreal cruzou na área e Rafa Silva apareceu para concluir a jogada. A equipe da casa ampliou o marcador aos 29 minutos. Arthur Gomes fez boa jogada, recebeu na área, driblou a marcação e mandou no canto de Lucas Arcanjo. Nos acréscimos, o Vitória assustou com um cabeceio de Wagner Leonardo

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 3 X 1 VITÓRIA

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 28 de abril de 2024, domingo



Hora: 16h (de Brasília)



Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



Cartões amarelos: Zé Ivaldo e Rafael Elias (Cruzeiro)



Cartão vermelho: Nenhum



Público: 20.083 torcedores



Renda: R$ 620.905,00

GOLS

CRUZEIRO: Matheus Pereira (aos 4 minutos do 2°T), Rafa Silva (aos 12 minutos do 2°T) e Arthur Gomes (aos 29 minutos do 2°T)



VITÓRIA: Lucas Silva (contra, aos 6 minutos do 2°T)

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital), Cifuentes (Barreal) e Matheus Pereira (Neris); Arthur Gomes (João Pedro) e Rafa Silva (Rafael Elias).



Técnico: Fernando Seabra

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Santos (Léo Naldi), Matheusinho (Daniel Júnior) e Matheus Gonçalves (Jean Mota); Osvaldo (Janderson) e Alerrandro (Léo Gamalho).



Técnico: Léo Condé