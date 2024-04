Red Bull Bragantino empata contra o Fortaleza e perde chance de retomar a ponta do Brasileiro

Fortaleza e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1 na noite deste domingo, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Kervin Andrade abriu o placar para o Leão do Pici em chute de fora da área. Eduardo Sasha empatou para o time de Bragança Paulista, que perdeu a chance de retomar a liderança.

Apesar do empate, o Red Bull Bragantino continua no G4 do Campeonato Brasileiro. Na pior das hipóteses, em caso de vitória do Internacional sobre o Atlético-GO, o time cairá da terceira para a quarta colocação. O Fortaleza, por sua vez, figura no meio da tabela, mais precisamente em 12º lugar.

O Fortaleza volta a entrar em campo já na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Vasco da Gama, na Arena Castelão, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Red Bull Bragantino também entra em campo pela competição, enfrentando o Sousa, da Paraíba, fora de casa.

O jogo

O Fortaleza precisou de apenas oito minutos para abrir o placar. Kervin Andrade recebeu na entrada da área e bateu forte, no cantinho, vencendo o goleiro Cleiton, que ainda se esticou todo na intenção de fazer a defesa, mas não conseguiu evitar o gol.

Mais tarde, aos 26, o Fortaleza quase ampliou com Marinho, que fingiu que ia chutar para o gol, cortou a marcação e bateu com a perna direita, por cima do travessão. O Red Bull Bragantino respondeu no minuto seguinte com Sasha, completando de cabeça a cobrança de escanteio e exigindo boa defesa de João Ricardo.

Aos 39, porém, não teve jeito. Após cobrança de escanteio, Nathan Mendes desviou de cabeça e Sasha apareceu no segundo pau para completar para o fundo das redes com um peixinho, deixando tudo igual para o Red Bull Bragantino na Arena Castelão.

Antes do intervalo o Fortaleza ainda teve mais uma boa oportunidade de ir para o vestiário com a vantagem no placar, mas Cleiton voou no canto para defender o cabeceio de Renato Kayzer e evitar o segundo gol dos donos da casa.

No segundo tempo as duas equipes promoveram algumas alterações na intenção de passar à frente no placar, mas o jogo ficou muito concentrado entre as intermediárias. Faltava espaço e capricho para Fortaleza e Red Bull Bragantino chegarem ao gol adversário.

A primeira grande oportunidade do segundo tempo aconteceu apenas aos 29 minutos, quando Hércules recebeu dentro da área e bateu cruzado, exigindo boa defesa de Cleiton. No rebote, Pedro Augusto soltou a bomba de fora da área, mas o goleiro do Red Bull Bragantino fez outra grande intervenção, espalmando para fora.

Nos minutos finais o Fortaleza ainda tentou ir com tudo para cima do Red Bull Bragantino, mas seguiu enfrentando dificuldades para infiltrar na defesa adversária. Assim, coube às duas equipes se conformarem com o empate em 1 a 1 na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 28 de abril de 2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Fernanda Kruger (FIFA-MT) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR FIFA - RJ)

Gols: Kervin Andrade, aos 8 do 1ºT (Fortaleza); Eduardo Sasha, aos 39 do 1ºT (Red Bull Bragantino)



Cartões amarelos: Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); Pedro Augusto (Fortaleza)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Lucas Sasha (Hércules), Pedro Augusto e Kervin Andrade (Machuca); Marinho (Pikachu), Renato Kayzer e Breno Lopes (Moisés).



Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Eduardo Santos); Jadsom (Lincoln), Eric Ramires (Lucas Cunha) e Gustavinho; Henry Mosquera, Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Vitinho (Laquintana).



Técnico: Pedro Caixinha.