Lyon vence o Monaco e garante o tricampeonato francês do PSG

O Lyon venceu o Monaco por 3 a 2., neste domingo (28), e acabou com as chances do rival de brigar pelo título do Campeonato Francês.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain garantiu o seu terceiro título consecutivo, totalizando 12 troféus da Ligue 1 em sua história. A equipe da capital francesa não pode mais ser ultrapassada, com 70 pontos em 31 jogos, o Monaco ocupa a segunda colocação com 58 pontos, tendo apenas mais nove pontos para disputar.

O Lyon, por sua vez, se mantém forte na briga pela classificação para competições europeias, somando 44 pontos e ocupando a 7ª posição.

O JOGO

O Monaco começou o jogo já abrindo placar, com seu craque Ben Yedder balançando as redes no primeiro minuto de jogo.

O Lyon logo correu atrás, virando o jogo rapidamente com Lacazette e Benrahma marcando aos 22 e 26 minutos respectivamente.

A segunda etapa começou com o Monaco dominando as ações ofensivas. A equipe visitante chegou ao empate logo aos 15 minutos, com Ben Yedder marcando novamente.

Apesar do empate, o Lyon não se escondeu e marcou o seu terceiro gol aos 39 minutos do segundo tempo, com Malick Fofana finalizando um bonito contra-ataque iniciado pelo lançamento de Lacazette. Apesar dos esforços finais do Monaco, este seria o último gol da partida.