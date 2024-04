Palmeiras perde de virada da Ferroviária e sofre segunda derrota no Brasileirão feminino

O Palmeiras foi derrotado pela Ferroviária na tarde deste domingo, por 2 a 1, de virada, pelo Campeonato Brasileiro feminino. Amanda Gutierres fez para as Palestrinas, enquanto Micaelly e Barrinha marcaram para as Guerreiras Grenás em duelo na sétima rodada da competição que aconteceu na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Com este resultado, o Alviverde fica em terceiro lugar na tabela, com 13 pontos, enquanto a Ferroviária assume a vice-liderança, com 15 pontos.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Real Brasília. O duelo da oitava rodada do Brasileirão feminino acontece às 10 horas (de Brasília), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). No mesmo dia, mas às 16 horas, a Ferroviária duela com o Grêmio, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

As Palestrinas abriram o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Letícia tentava uma jogada dentro da área, Raquel tentou recuperar a bola, mas não conseguiu. A árbitra entendeu que a meia da Ferroviária acertou a camisa 8, que caiu na área, e marcou a penalidade. Na cobrança, Amanda Gutierres converteu.

No início do segundo tempo, as Guerreiras Grenás deixaram tudo igual. Duda Santos cruzou na área, Micaelly recebeu sozinha, livre de marcação e finalizou de dentro da área para balançar a rede de Natascha aos quatro minutos. A Ferroviária virou o jogo aos 16 minutos. Depois de troca de passes, Barrinha recebeu na área, ajeitou a bola e mandou no canto do gol palmeirense.