Abel tem Libertadores entre finais e viverá dilema para escalar Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falou sobre o dilema que terá que lidar para escalar o time do Palmeiras nos próximos jogos: as finais do Paulistão contra o Santos, e a estreia na Copa Libertadores, no meio da semana que vem, contra o San Lorenzo.

O que ele disse

O Santos tem a vantagem de não ter competição no meio da semana, isso é uma vantagem muito, muito grande. Temos um jogo de Libertadores, mais uma vez, no meio da semana. Felizmente a viagem é perto, e vamos ver como se preparar para essa final com o jogo da Libertadores no meio. Devemos pensar no quadro competitivo. De longe, acabar com o Paulistão porque é uma competição extremamente forte, os finalistas têm sido diferentes. Temos que reduzir quadros competitivos para poder chegar frescos não só na Libertadores, mas como também o Brasileirão. É preciso reduzir quatro jogos nos estaduais, e quem está à frente tem que tomar essas decisões. Se queremos finais bem disputadas, e com igualdade para os dois, vamos ter que fazer ajustes, mas vamos, claro, continuar a competir porque o Paulistão é um estadual extremamente competitivo. O Corinthians não passou de fase, o São Paulo foi eliminado pelo Novorizontino. O importante é que, mais uma vez, estamos em uma decisão. Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Novorizontino.

O que aconteceu

O Palmeiras terá a estreia da Libertadores no meio dos jogos da decisão do Paulistão. O Alviverde encara o Santos no domingo (31), na Vila Belmiro, pelo 1º jogo da final do Paulista, viaja à Argentina para pegar o San Lorenzo na quarta-feira (3), e no próximo domingo (7) tem o jogo de volta contra o Peixe.

Palmeiras viveu a mesma situação no ano passado, e poupou o time todo na estreia da Libertadores. O Alviverde estreou na competição contra o Bolívar em La Paz, no meio dos jogos da final do Paulistão contra o Água Santa, e acabou derrotado por 3 a 1. A equipe que jogou aquele confronto tinha: Marcelo Lomba; Mayke, Naves, Luan e Vanderlan; Fabinho, Jaílson e Artur; Garcia, Breno Lopes e Flaco López.

A derrota se justificou, já que o Alviverde acabou como campeão do Paulistão e ainda se classificou em primeiro de seu grupo na Libertadores. O Palmeiras foi derrotado pelo Água Santa por 2 a 1 na ida, mas goleou por 4 a 0 na volta no Allianz Parque e ficou com o título. Já na Liberta acabou vencendo seus cinco jogos restantes e acabou com a melhor campanha da fase de grupos.

Endrick e Raphael Veiga têm grandes possibilidades de serembaixas contra o San Lorenzo. O técnico português reconheceu que ambos foram substituídos por sentirem incômodos, mas disse que o clube tentará recuperá-los para esses jogos decisivos.

Estávamos com medo que ele [Endrick] pudesse levar a pancada na coxa, mas é o risco. Deve demorar mais tempo para se recuperar, mas vamos usar todos nossos recursos para recuperar os dois [Raphael Veiga também].

Palmeiras poupou time titular antes da Supercopa do Brasil e venceu o RB Bragantino, em Bragança Paulista. Abel optou por preservar seus jogadores antes do jogo contra o Tricolor, e conseguiu uma vitória por 1 a 0, fora de casa — mostrando a força do elenco que tem em mãos.

