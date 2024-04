Inter só empata contra o Atlético-GO, e Botafogo é o líder isolado do Brasileirão

Neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional empatou com o Atlético-GO, por 1 a 1, jogando no Beira-Rio. Derek marcou para o Dragão e Borré garantiu o empate do Colorado.

Assim, diante do empate, o Internacional sobe para a sexta posição com sete pontos contabilizados. Já o Atlético-GO, soma seu primeiro ponto na competição e ocupa a 19ª colocação. O Botafogo lidera o campeonato de forma isolada com nove unidades.

Nesta quarta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Internacional recebe o Juventude, às 21h30 (de Brasília). O Atlético-GO, por sua vez, no mesmo dia, às 16h, visita o Brusque.

Aos 5 minutos da etapa complementar, o Atlético-GO inaugurou o marcador. Após lançamento do goleiro Ronaldo Strada, a bola sobrou limpa para Derek, que avançou, limpou a marcação e tocou de cavadinha na saída de Rochet.

O gol foi assinalado como irregular pela bandeira, mas, após revisão do VAR, o tento foi validado. Isso porque, segundo a arbitragem, Maguinho não participou do lance.

O Internacional empatou aos 10 minutos. Wesley recebeu pela esquerda e, com precisão, cruzou para a área. Borré apareceu livre de marcação e testou firme para o fundo da meta defendida por Ronaldo.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 1 X 1 ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 28 de abril de 2024, domingo



Horário: 20h



Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)



VAR: Daiana Muniz



Cartões amarelos: Ronaldo Strada, Roni e Rhaldney (Atlético-GO)

Gols: Derek, aos 5 minutos do 2ºT (Atlético-GO); Borré, aos 10 minutos do segundo tempo (Internacional)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos (Matheus Dias), Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia (Fernando), Bruno Henrique (Gustavo Prado), Wesley e Maurício; Lucca (Lucas Alario) e Borré.



Técnico: Eduardo Coudet

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Rhaldney, Roni e Shaylon; Maguinho (Max), Luiz Fernando (Alejo Cruz) e Emiliano Rodríguez (Derek).



Técnico: Jair Ventura