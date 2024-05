Flamengo x Bolívar: veja as prováveis escalações e onde assistir ao confronto pela Libertadores

O Flamengo faz uma campanha irregular na Libertadores e vê sua classificação às oitavas de final ameaçada. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Paramount+.

Após quatro rodadas, o Flamengo é o terceiro colocado do Grupo E, com quatro pontos. A equipe de Tite tem apenas uma vitória, na única partida como mandante, diante do Palestino-CHI, pela segunda rodada. Jogando fora de casa, são duas derrotas e um empate. Já o Bolívar lidera o grupo com dez pontos, seguido pelo Palestino, com seis.

O clube carioca conta com o fator casa para conseguir avançar na competição, já que também joga no Maracanã no encerramento da fase de grupos, contra o Millonarios, no dia 28 de maio. O Flamengo ostenta uma sequência de 15 vitórias como mandante na competição sul-americana, além de uma invencibilidade de 26 partidas, desde abril de 2019.

O Flamengo nunca perdeu para uma equipe boliviana na Libertadores diante de sua torcida. Em sete confrontos, foram seis vitórias e um empate, justamente contra o Bolívar, na fase de grupos de 2014.

O Bolívar é a grande surpresa do grupo e o único time invicto após três vitórias e um empate. Se conseguir somar um ponto no Maracanã, a equipe garante a vaga nas oitavas com uma rodada de antecedência. Mas, se vencer, ainda garante o primeiro lugar do grupo. Dependendo do resultado do duelo entre Palestino e Millonarios, os bolivianos podem entrar em campo já classificados.

Com Bruno Henrique e Erick Pulgar lesionados, o técnico Tite deve repetir a escalação que iniciou o jogo na vitória sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado. A única dúvida é se o meia Arrascaeta, recuperado das dores na coxa, retorna ao time titular ou se o treinador continua com o jovem Lorran.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X BOLÍVAR

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 15 de maio de 2024 (sábado)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andrés Matonte (URU)



Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)



VAR: Carlos Orbe (ECU)

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Gerson, Allan, De La Cruz e Everton Cebolinha; Lorran (Arrascaeta) e Pedro



Técnico: Tite

BOLÍVAR: Lampe, Saavedra, Orihuela, Jesús Sagredo e José Sagredo; Justiniano, Ramiro Vaca e Bruno Sávio; Henry Vaca, Pato Rodríguez e Francisco da Costa



Técnico: Flávio Robatto