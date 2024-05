Goleiro do Peñarol provoca Hulk, que reage mostrando nome na camisa; veja

O goleiro Aguerre, do Peñarol, resolveu provocar Hulk, do Atlético-MG, durante uma confusão no jogo entre as equipes, válido pela Libertadores e disputado na noite desta terça-feira (14) em Montevidéu (assista abaixo).

O que aconteceu

O atacante se irritou após uma sequência de faltas dos uruguaios já no 2° tempo e protestou na tentativa de o árbitro do duelo, Wilmar Roldán, punir os infratores.

Uma pequena confusão se estabeleceu, e o goleiro Aguerre resolveu provocar Hulk ao deixar deixar sua meta e entrar no meio do tumulto.

O jogador do Peñarol mostrou ao brasileiro um patch no uniforme relativo às cinco conquistas do seu clube na Libertadores. O time uruguaio foi campeão continental em 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987.

Hulk não deixou barato: ele se aproximou do adversário, virou de costas e apontou para o próprio nome estampado na camisa, uma referência à carreira construída como profissional.

Os dois foram separados pelos próprios companheiros, e o árbitro não aplicou cartão aos envolvidos.

Assista ao momento: